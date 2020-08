Serviceplan Suisse: Wenn das Büro auf dem Sofa ist

Aktuelle Herausforderungen im Immobilienmarkt schaffen zukünftige Chancen. Serviceplan Suisse bewirbt die Hypothekar-Angebote der Credit Suisse, indem sie genau auf diese Veränderungen hinweist. Dies schreibt die Agentur in einer Mitteilung.

Unter dem Kampagnen-Motto «Sehen Sie’s als Chance» hat Serviceplan Suisse diese Hypothekar-Angebote mit bildlichen Analogien auf den Punkt gebracht. So ist beispielsweise ein Laptop auf einem Kissen in einem Wohnzimmer zu sehen: Sinnbild dafür, dass wir in Zukunft mehr zuhause arbeiten – und sich damit auch die Ansprüche an Wohneigentum verändern.

Ein weiteres Visual mit Bauklötzen zeigt, wie kinderleicht Hypotheken mit der neuen Online-Lösung in nur zwei Minuten verlängert werden können.

Ziel der Kampagne sei es, die neuen Hypothekar-Angebote der Credit Suisse bekannt zu machen – und gleichzeitig die Kompetenz der Hypotheken-Beratung zu unterstreichen, welche im schwierigen Immobilienmarkt immer wichtiger würden, heisst es weiter. Die Kampagne ist ab dem 17. August in den Filialen der Credit Suisse und auf diversen digitalen Werbemitteln zu sehen.

Verantwortlich bei Credit Suisse: Roman Reichelt (Head of Marketing & Sponsorship), Judith Schulte (Head of Marketing Initiatives & Advertising), Anja Herrmann, Cyrill Steiner, Effi Balandies (Marketing Private Clients)Angelo Pellicorio, Melanie Rosner, Gabriela Troxler, (Digital Content& Data Marketing) Tanja Klotz (Media & Advertising Strategy).Verantwortlich bei Serviceplan: Nadja Tandler (Art Direction); Peter Liptak (Text), Michael Kathe (Creative Direction); Selma Caglayan, Edi Walker (Beratung); Marcin Baba (Executive Creative Direction), Pam Hügli, Raul Serrat (Gesamtverantwortung). (pd/wid)