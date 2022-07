Heute hat fast jede und jeder eins oder zwei – oder auch zehn – davon zuhause. Doch als der Victorinox-Gründer Karl Elsener 1897 das legendäre Schweizer Offiziers- und Sportmesser entwickelte, konnte er nicht ahnen, was für ein weltumspannendes Phänomen er gerade erschaffen hatte. So heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch.

Am 12. Juni 2022 feierte dieser «Inbegriff von Schweizer Qualität und Zuverlässigkeit» seinen 125. Geburtstag. Die weltweite Jubiläumskampagne dazu feiert, was die Menschen überall auf der Welt seither damit erreichen, kreieren und meistern konnten und können. Denn das kleine «Sackmesser» ist nicht nur Werkzeug, sondern auch Ausdruck einer proaktiven, neugierigen und weltoffenen Lebenseinstellung.

Unter dem Claim «Part of your journey» dramatisiert die Kampagne denn auch genau diese Lebenseinstellung, wie es weiter heisst. Ob man seiner Kreativität Ausdruck verleihen, Neues ausprobieren, den «Zvieri» teilen oder einfach im Alltag kurz etwas reparieren möchte: Für Millionen Menschen ist das Schweizer Offiziers- und Sportmesser die Konstante an ihrer Seite. «Die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und das Mindset derer, die eines besitzen, sind denn auch zentrale Elemente der Jubiläumskampagne», lässt sich Priska Meyer, Senior Art Director bei Publicis, in der Mitteilung zitieren: «Es war uns wichtig, dass die Menschen sich in der Kampagne selbst wiedererkennen können. Dass sie sich gemeinsam mit uns an die schönen Momente, die sie mit ihren «Sackmessern» erlebt haben, zurückerinnern und sich gleichzeitig auf Neue freuen. In der Folge widerspiegelt die moderne und frische Bildwelt die alltägliche und dennoch ruhige und hochwertige Art von Victorinox.»

Natürlich dürfe zu diesem denkwürdigen Anlass ein besonderes Geburtstagsgeschenk nicht fehlen. Rechtzeitig zum Jubiläum lancierte Victorinox am 12. Juni deshalb ein auf 9’999 Exemplare limitiertes, originalgetreues Replika des ursprünglichen Offiziers- und Sportmesser. Von einigen unumgänglichen Materialanpassungen und qualitätssichernden Prozessen einmal abgesehen wurde dieses genauso produziert, wie es auch vor 125 Jahren schon der Fall war. Dafür stiegen die Designer und Konstrukteure von Victorinox tief ins Archiv hinunter und mussten teilweise Prozesse fast schon wiedererfinden. Dementsprechend umfasst die Jubiläumskampagne auch drei Online-Filme, welche die Geschichte, die Entwicklung und die Produktion des Replika 1897 erzählen.

Die Kampagne ist bereits seit Mai weltweit im Einsatz und umfasst neben OOH, Print und DOOH auch zahlreiche Massnahmen auf Social und am POS.

