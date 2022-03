Immer mehr Menschen nutzen ihre Abwaschmaschine für alle Küchenutensilien, ausser den grossen Töpfen und Backblechen, die nicht in die Maschine passen. Die neue Maris-Spüle von Franke verzichtet auf die Abtropfschale und bietet damit zusätzlichen Platz. So können Küchenbesitzerinnen und -besitzer ganze Backbleche direkt in die Spüle legen und abwaschen, wie es in einer Mitteilung heisst. Die neue Spüle erfülle und vereine damit alle Anforderungen, die in einer modernen Küche gefragt seien: Grösse und Design.

Genau hier setzt Freundliche Grüsse mit dem neuen Spot an. Mittels einer bekannten Filmszene und entsprechend dramatischer Musik wird aus Sicht eines Jungen die Ankunft eines grossen Flugobjekts in der Küche erzählt. Ein Raumschiff, das sich als Ofenblech herausstellt und das perfekt in die Maris-Spüle passt.

Gianluca Vigato, Head of Advertising & Communication bei Franke Home Solutions, erklärt, wie es zur Wahl dieses Konzepts gekommen ist: «Als wir uns den Hauptnutzen der Spüle vor Augen hielten – ihr geräumiges Spülbecken – beschlossen wir, dass wir etwas Kühnes und Spektakuläres machen wollten. Die Kreativität dieses Werbespots kommuniziert auf eine unbeschwerte und intelligente Art und Weise und mit einer visuellen und musikalischen Referenz, die jedem vertraut ist, wie beeindruckend und spektakulär gross die Maris Fraganite Spüle in jeder Küchenumgebung ist.»

Die Produktlancierung wird mit einer Broschüre und verschiedenen Ads begleitet, welche die Geräumigkeit der Spüle dramatisieren.

Verantwortlich bei Franke Home Solutions: Gianluca Vigato (Head of Advertising & Communication), Giorgia Longoni (Head of Digital and E-Commerce), Serena Sorana (Head of Trade Marketing), Milly Barba (Digital Project Manager), Fabio Ragusa (Web Specialist), Anna Hennebole (Brand Manager), Michele Moscatelli (Marketing Specialist), Silvia Guse (Social Media Specialist), John Mc Dermott (Communication Specialist); verantwortlich bei Freundliche Grüsse: Samuel Textor, Pascal Deville (Creative Direction), Norihito Ida (Art Direction), David Elmiger (Text/Konzept), Laura Leuenberger (Design), Marion Schwager, Sarah Winker (Beratung). (pd/cbe)