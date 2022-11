Bestia: Wenn das Wetter den TV-Empfang stört

Was tun, wenn der TV-Empfang aufgrund des Wetters gestört ist? Gerade bei Live-Events im Fernsehen wie zur anstehenden Fussball-Weltmeisterschaft ist das besonders ärgerlich. Laut einer aktuellen Umfrage im Auftrag von Zattoo sind bei zwei Drittel der Haushalte mit Satellitenfernsehen Störungen auf das Wetter zurückzuführen, wie es in einer Mitteilung heisst. In der Schweiz empfangen 7 Prozent der Haushalte das TV-Programm über Satellit (persoenlich.com berichtete).

Wie ärgerlich TV-Störungen sein können, wissen auch die Puppen aus dem neuen Zattoo-TV-Spot. Es stürmt und schneit und kurz vor dem Finalspiel fällt der Satellitenempfang aus. Was also tun, wenn ausgerechnet zum grössten Sportevent des Jahres der TV-Empfang gestört ist? Die Lösung: Fernsehen über das Internet. Damit wird trotz Unwettern kein WM-Tor mehr verpasst. Da haben die Puppen gerade nochmal Glück gehabt, dass ihre Nachbarn Fernsehen mit Zattoo schauen. Und selbst wenn der Strom ausfällt, lässt sich das WM-Spiel ganz einfach auf dem Handy weiterschauen. Wie die Puppenfamilie machen es auch rund die Hälfte aller Haushalte mit Satellitenfernsehen, wenn sie Empfangsprobleme haben – sie wechseln ganz einfach zum Fernsehen über das Internet.

Die aktuelle Kampagne läuft seit Anfang November in Deutschland, Österreich und der Schweiz als TV- und Online-Video-Spot sowie auf Social Media, in Display- und Print-Anzeigen. Der passend dazu entstandene Spot kombiniert das Storytelling traditioneller Weihnachtswerbung mit dem für diese Jahreszeit ungewöhnlichen Thema Fussball.

Für die Gestaltung und Umsetzung hat Zattoo wieder mit der in Buenos Aires ansässigen Agentur Bestia zusammengearbeitet. Bestia war bereits für die Umsetzung der #FernsehenWieDu Kampagne zur TV-Saison 2021/22 sowie für die Fussball-Europameisterschaft im letzten Jahr verantwortlich. (pd/cbe)