Noord: Wenn das «X» ganz gross rauskommt

«Extending, expanding, experiencing and experimenting with pop.» Dafür steht das neue transdisziplinäre Festival Expop, welches vom 22. bis 23. April 2022 in der Dampfzentrale Bern stattfindet. An diesen beiden Abenden werden mehrere Projekte vereint, die Einteilungen in Sparten und Genres überwinden, wie es in einer Mitteilung heisst. Expop zeige Künstlerinnen und Künstler, «deren Schaffen sich zwischen Radikalität und Pop bewegt und mit unkonventionellen Formen des Ausdrucks unbetretene Räume erschaffen».

Noord hat abgeleitet vom Namen des Festivals ein Key Visual konzipiert. Das animierte «X» zeigt Clips und Bilder der Künstlerinnen und Künstler und hebt die Diversität vom spartenübergreifenden Programm hervor.

Statisch und animiert wird die variable Darstellungsform genutzt, um das Festival auf Plakaten und über Social Media zu bewerben. (pd/cbe)