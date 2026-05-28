TMI: Wenn der Burger für sich spricht

Die neue Schweizer Social-Media-Kampagne von Beyond Meat verzichtet bewusst auf Hochglanz-Foodstyling und Testimonials. Die Kampagnenidee richtet sich neben überzeugten Veganern auch an Flexitarier. Beyond Meat positioniert sich dabei nicht als moralische Instanz, sondern als geschmackliche Alternative, wie es in einer Mitteilung heisst.
Die Bildsprache verantwortet der Freelance-Videograph Benj Dütschler, Grillchef Gabriel Heintjes bereitete die Burger vor Ort zu. Umgesetzt wurde die Kampagne vom Social-Media-Team der Retail-Agentur TMI. (pd/cbe)
Credits
Verantwortlich bei FFF Fresh & Frozen Food/Beyond Meat: Britta Wissler (Head of Brand & Marketing DACH Beyond Meat), Andrew Schuerch (Product Manager FFF), Jennifer Blum (Category Manager FFF); verantwortlich bei TMI: Celine Holliger und Anja Gloor (Social Media Concept, Creation und Management), Michael Gassler (Gesamtverantwortung); Production/Videografie: Benj Dütschler; Grillchef: Gabriel Heintjes; Campaign Strategy/Planning: Nick Martin (Managing Partner amplifyy), Lilian Ann Dörflinger (Managing Partner amplifyy); Claus Martin (Make Relations).