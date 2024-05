Publiziert am 14.05.2024

Die Schweizer Marke Mövenpick kennt jeder. Sie steht seit Jahrzehnten für herausragendes Food für alle. Vergleichsweise weniger bekannt sind die Mövenpick Hotels & Resorts – und das, obwohl die Marke in Europa und Nordafrika überall präsent ist.

Die von der Strategie-, Design- und Kommunikationsagentur Mirage aus Berlin geschaffene Kampagne rückt daher den Hotel- und Resort-Brand in den Mittelpunkt, heisst es in einer Mitteilung. Sie zeigt pure, unverfälschte Freude – und zwar in Form von Testimonials, die ihren Aufenthalt bei Mövenpick sichtlich geniessen. Passend hierzu wurde eine Headline-Mechanik entwickelt, die die beiden Kernaspekte «exzellente Aufenthaltsqualität» und «exzellente kulinarische Qualität» kurz auf den Punkt bringt.

Sei es nun «Familienzeit mit Nachschlag», «Auszeit à la Minute», «Komfort, gut durchgebraten» oder «Gemütlichkeit al dente»: Hier wird auf ganz einfache und unmissverständliche Weise klar gemacht, was Mövenpick ist und was Mövenpick kann.

Die Kampagne startet Anfang Mai. Sie wird reichweitenstark überall in der Schweiz, Deutschland und Österreich zu sehen sein. (pd/spo)