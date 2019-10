Wunderman Thompson: Wenn der Hollywood-Schriftzug in Zürich steht

«UPC TV» verspreche ein «grossartiges und intuitives Fernseh-Erlebnis» in Kombination mit neu 1 Gbit/s schnellem Internet, welches seit kurzem auch in ländlichen und alpinen Regionen der Schweiz verfügbar sei. Um Aufmerksamkeit für diese Neuerung zu generieren, lancierte Wunderman Thompson mehrere Sponsoring-Massnahmen für das Zurich Film Festival, wie es in einer Mitteilung heisst.







Mit der Eröffnung des ZFF am 26. September starteten auch die Kommunikationsmassnahmen für dessen Hauptsponsor UPC. «Grosses Kino für die ganze Schweiz» war die zentrale Botschaft und gleichzeitig auch Claim der Kampagne. Das Printsujet zeigt eine Schweizer Ortschaft, dessen Name in grossen, weissen Hollywood-Buchstaben errichtet wurde.

Dass die Sprachsteuerung des neuen UPC TV sogar Schweizerdeutsch versteht, dramatisiere der Kinospot, in dem ein junger Mann zu sehen ist, der seinem Fernseher auf Mundart Regieanweisungen zuruft.







Kreiert wurden nebst Inseraten, DOOH, Social Media-Massnahmen, einem Online Branding Day auf blick.ch auch ein visueller Auftritt am ZFF selbst.

Verantwortlich bei UPC: Ingrid Zaissenberger (Director Content Creation), Laura Ballestrin (Manager Marketing Communication), Tanja Parello (Marketing Manager Partner Networks, Events & Sponsoring), Sandra Gmür (Praktikantin Brand & Media); verantwortlich bei Manifesto Films: Reto Salimbeni (Director), Shannon Mildon (Producer), Michelle Bucher (Producer), Tilman Cluss (Editor), Andy Jenny (3D/VFX Artist); verantwortlich bei Wunderman Thompson: Swen Morath (CCO), Annette Häcki (CD), Winfried Schneider (Text), Stephanie Belvedere (AD), Eveline Hagenbuch (Beratung). (pd/lol)