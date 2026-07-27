Brinkertlück: Wenn der Karton zur Kampagne wird

Publiziert am 27.07.2026

Der Online-Händler Brack.Alltron baut sein Marken-Momentum weiter aus. Wie das Unternehmen mitteilt, hatten Kundenzahl, Traffic und Umsatz 2025 durch die Neupositionierung und das Super-League-Sponsoring deutlich zugelegt. Nun folgt der nächste Schritt: eine neue, gemeinsam mit der Agentur Brinkertlück Creatives entwickelte Werbeplattform unter dem Motto «Heute bestellen, morgen auspacken», heisst es in einer Mitteilung, die persoenlich.com exklusiv vorab vorliegt.

Ausgangspunkt war eine kritische Bestandsaufnahme. «Gut war uns nicht gut genug», so Roman Reichelt, Chief Marketing & Communications Officer bei Brack.Alltron, «denn während andere Touchpoints unsere neue Handschrift schnell einzigartig interpretierten, war unsere Kampagnenwelt noch zu austauschbar.» Man sei deshalb noch einmal einen Schritt zurückgegangen und habe aus dem bestehenden Claim «Pack aus, was in dir steckt» eine neue Plattform entwickelt.

Den entscheidenden Moment beschreibt Reichelt so: «Plötzlich hatten wir etwas gefunden, bei dem das Leistungsversprechen, Bestellungen ohne Aufpreis schon am nächsten Tag auszuliefern, mit dem Markenversprechen, dass man seine Potenziale nur auspacken müsse, zu einer visuellen Metapher verschmolz.»

Headlines wie «Love is in the hair», «Mundart», «Zeit zu hanteln» oder «Keine Hecktik» spielen dabei sortimentsspezifisch mit Wortwitz. Die Kampagne verbindet so das Sortiment des Onlinehändlers mit dem Brack-Paket, das laut Unternehmen als ikonisch gilt, sowie mit dem Auspacken als – aus Kundensicht – zentralem Moment des Onlineshoppings. Umgesetzt wird die Kampagne über (D)OOH, Print, Online-Ads sowie fünf eigens produzierte TV-Spots.

Mit der neuen Plattform geht eine Auffrischung des Corporate Identity/Corporate Design einher: Das Logo erhält neu auch in der Plakatanwendung seine charakteristische Box, der Rahmen wird filigraner, der Hintergrund künstlerisch beruhigt. Jede Sortimentswelt bekommt zudem ihren eigenen Farbraum, ihre eigene «Brand Stage» – Beauty etwa in Violett, Fitness in Grau, Garten in Beige. Reichelt dazu: «Zu Beginn zeigen wir die Vielfalt unseres One-Stop-Shops, indem wir alle Bereiche im farblichen Mix bewerben. Aber später werden Kampagnen eher geschlossen in einer Farbe auftreten.»

Kartonrequisiten aus echtem Willisauer Verpackungsmaterial

Der Look mit Kartonföhn, Kartonlippenstift oder Kartonheckenschere, den Brack.Alltron als markant bezeichnet, ist nicht am Computer entstanden, sondern von einem grossen Requisitenteam physisch gebaut und bis ins Detail gestaltet worden. Making-of-Aufnahmen zeigen den Entstehungsprozess: von zugeschnittenen Kartonteilen über Skizzen bis zu fertigen Requisiten wie einem Kartonhocker, einer Kartonbohrmaschine oder einem Kartonlaptop mit Tastatur.

«Uns war es wichtig, dass die Kartonprodukte glaubwürdig aussehen. Deshalb haben wir uns entschieden, die realen Gegenstände aus echtem Willisauer ‹Bräckli›-Karton nachzubauen», erklärt Dennis Lück, Geschäftsführer und kreativer Kopf von Brinkertlück Creatives. «Dieses visuelle Augenzwinkern und das übergreifende Kampagnensystem zeigen charakteristisch, was Brack als Onlinehändler auszeichnet und kann nun an allen Touchpoints perfekt angepasst in Szene gesetzt werden.»

Im Zentrum der Auftaktphase steht das Beauty-Sortiment, das seit der Übernahme von PerfectHair im März auch Premium- und Salon-Marken wie Kérastase, L'Oréal Professional oder Estée Lauder umfasst. (pd/cbe)