Scholz & Friends: Wenn der nicht perfekte Kuchen perfekt ist

Erstens kommt es anders – und zweitens als man denkt. Und drittens ist das manchmal genau richtig so. Nämlich dann, wenn man mit den richtigen Menschen zusammen ist, den Dingen ihren Lauf lässt und vielleicht noch den richtigen Drink dabeihat. Dann wird ein Regenschauer zur Bereicherung, eine defekte Lichterkette führt zur Erleuchtung, und der Kuchen ist perfekt, eben weil er es nicht ist. Kurz: Man geniesst, was kommt.

Das ist die Leitidee der neuen Kommunikationsplattform für «Eve» – eine laut Mitteilung «selbstbewusste Einstellung, deren Entspanntheit und Leichtigkeit nicht nur zum leichten Drink passt, sondern auch den Nerv der vorwiegend weiblichen Zielgruppe trifft».



Die orchestrierte Kampagne ist der erste Auftritt nach einer markenstrategischen Neupositionierung mit Workshops und Zielgruppeninterviews, die ebenfalls gemeinsam von Scholz & Friends und Feldschlösschen entwickelt wurde. Mit ihr geht «Eve» auch medial neue Wege: Die Kampagne, die mit einem Digital-First-Ansatz konzipiert wurde, setzt den Fokus auf filmisches Storytelling in kurzen Online-Video-Formaten und in Social Media. Flankierend zu den fünf Spotmotiven ist die Kampagne unter anderem in TV-Sponsoring, DOOH sowie am POS zu sehen.

Verantwortlich bei Feldschlösschen: Andreas Locher (Director Beyond Beer, Water & Soft Drinks), Tanya Huber (Brand Manager), Kristina Schumann (Senior Brand Manager); verantwortlich bei Scholz & Friends: Joana Faria, Franziska Stäger, Aster Loerli, David Fischer, Christian Vosshagen, Stese Wagner, Birgit Schuster, Martin Arnold (Kreation) Elodie Caucigh, Ella Papadakis, Maike Hoff, Mathias Rösch (Beratung), Lena Altorfer (Strategie), Alina Resnicek (FFF); Filmproduktion: McQueen, Regie Elisha Smith-Leverock; Fotografie: Lina Grün; Tonstudio: Bloop Sound & Music; Mediaagentur: Mediaschneider. (pd/cbe)