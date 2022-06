Digitec Galaxus: Wenn der Rauchmelder beim Überfall Alarm schlägt

Ein Van mit laufendem Motor, maskierte Gestalten, ein Kavalierstart und ein vor sich hin piepender Rauchmelder in der Tiefgarage: Das sind die Zutaten für den neuen Point of View-Spot von Digitec. Doch nicht alle bekommen den Grund für die filmreife Szene mit. Denn am Ende nervt sich eine Hauswartin nicht über den Raubüberfall, sondern nur über den Fehlalarm des Rauchmelders.

Auch dieser Film basiere auf einer echten Community-Bewertung und werfe einen humorvollen Blick aufs Leben der Digitec-Kundinnen und Kunden aus Perspektive der Produkte, heisst es in einer Mitteilung zum Spot. Zu sehen ist dieser seit Montag im TV und Kino sowie in diversen Adaptionen auf den Social Media-Kanälen.

Verantwortlich bei Digitec Galaxus: Martin Walthert (Chief Marketing Officer), Flurin Spring (Creative Director), Daniel Kobi (Art Director), Ursina Grimm (Head of Brand Management), Mariya Alipieva (Projektleitung & Brand Management), Cédric Feusi (Digital Marketing), Luca Giugliano (Digital Marketing & Mediaplanung), Anne Chapuis (französische Übersetzung); verantwortlich bei Plan B: Chris Niemeyer (Regie), HC Vogel (Produzent), Jessica Sonderegger (Producer), Rafael Kistler (DoP), Christoph Menzi (Set-Ton), Ioannis Sochorakis (Ausstattung), Ursina Schmid (Kostüm), Delia Sciullo (Maske), Aurora Jouffroy - Alleinheit Casting (Casting), Frederik Bauer (VFX), Christoph Menzi (Edit), Adriel Pfister (Grading), Tonpostproduktion: UKO - The Audio Suite. (pd/wid)