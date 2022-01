Im Durchschnitt erkrankt eine erwachsene Person zwei bis fünf Mal pro Jahr an einer Erkältung oder einem sogenannten «grippalen Infekt». Das auf dem Markt neu erhältliche Arzneimittel «Dafalgan Grippal» lindert unerwünschte Erkältungs- und Grippesymptome wie Fieber, laufende Nase und Kopfschmerzen, wie es in einer Mitteilung heisst. Das neue Arzneimittel ergänze dabei das bestehende freiverkäufliche «Dafalgan»-Portfolio der Herstellerin Upsa Switzerland.

Die Arzneimittelkampagne verwendet laut eigenen Angaben «gekonnt Textbausteine der Dachmarke und kombiniert diese geschickt mit Elementen des neuen Arzneimittels». So sei der Slogan «Schlechtes Timing für Grippe?» entstanden, welcher die Dachmarke stärke und dennoch ein starkes Alleinstellungsmerkmal besitze. Für die Printumsetzungen am POS ergänze «ein starkes Key-Visual den Slogan und komplettiert so das Gesamtbild der Kampagne».

«Innerhalb einer Dachmarkenstrategie eine eigenständige und starke Arzneimittelkampagne zu entwickeln, ist stets ein spannender und herausfordernder Akt der Balance», wird Nektarios Thanasis, CEO und Partner der Fachwerk Kommunikation AG, zitiert.

Für die nationale Lancierung von «Dafalgan Grippal» wurde ein zweisprachiger TV-Spot produziert, der seit Anfang des Jahres auf verschiedenen deutsch- und französischsprachigen Sendern der Schweiz ausgestrahlt wird. Abgerundet wird die TV-Kampagne durch eine Kombination von Onlinemedien, YouTube-Spots und digitalem TV.

Verantwortlich bei Upsa Switzerland: Véronique Velin (Country Manager), Corinne Bayer (Marketing Manager); verantwortlich bei Fachwerk Kommunikation: Nektarios Thanasis (CEO & Partner), Damian Wolfisberg (Leiter Werbeagentur & Senior Berater), Tino Heuter (Creative Director), Woula Goutziomitros (Beraterin Healthcare & Pharma), Angela Lerch (Beraterin), Marina Widmer (Beraterin). (pd/cbe)