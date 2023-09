Der Abbau von Rohstoffen verursacht 75 Prozent aller CO2-Emissionen, die bei der Herstellung von neuen Smartphones entstehen. Dabei sind die dazu benötigten Metalle, wie beispielsweise Kupfer, Silber und Gold, bereits in ausreichender Menge verfügbar. Und zwar in über acht Millionen alten Handys, die ungenutzt in Schweizer Schubladen, Kellern und Estrichen herumliegen.









«Mit unserer neuen Kreislaufwirtschafts-Kampagne rufen wir die Bevölkerung auf, ihre alten Geräte zurückzugeben, um die wertvollen Rohstoffe zurück in den Kreislauf zu bringen und unnötige CO2-Emissionen zu vermeiden», sagt Swisscom-Projektleiterin Stefanie König laut Mitteilung zur neuen Kampagne. Jeder Keller ist eine Mine Die Rohstoffe in allen ungenutzten Handys bilden zusammen eine urbane Mine. Dies ist die Grundidee der 360-Grad-Kampagne, die von den beiden Creative Directors Susen Gehle und Andy Lusti konzipiert und in enger Zusammenarbeit mit Swisscom und Mcqueen Films umgesetzt wurde. Im Auftaktspot suchen ein Teenager und sein Vater in einer dunklen Mine nach wertvollen Metallen. Plötzlich finden sie sich in einem normalen Keller wieder und den Zuschauerinnen und Zuschauern werden humorvoll die Schätze aufgezeigt, die sich bei ihnen zu Hause verbergen. Die verantwortliche Creative Director Susen Gehle ergänzt: «Vielen Menschen ist gar nicht bewusst, wie wertvoll die Rohstoffe in ihren alten Handys für die Umwelt sind. Zwar ist die Menge an Metallen in einem einzelnen Gerät gering, aber alle ungenutzten Geräte zusammen, bilden ein riesiges Rohstoff-Vorkommen.» Nachhaltigkeit in Szene gesetzt Swisscom engagiert sich seit Jahren für nachhaltiges Wirtschaften und einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen, heisst es weiter. Dementsprechend gross seien auch die Bilder des Spots in Szene gesetzt, der bewusst wie ein Kinotrailer daher komme, um ein maximales Überraschungsmoment zu kreieren. «Nach dem unerwarteten Twist geht allen ein Licht auf und sie erkennen, wie klein der Beitrag für jeden Einzelnen ist, um zusammen Grosses zu bewirken», kommentiert Creative Director Andy Lusti den cineastischen Auftritt.







Eine der grossen Herausforderungen bestand darin, die beiden Welten «Mine» und «Keller» authentisch miteinander zu verbinden und damit die urbane Mine auf überraschende Weise umzusetzen. «Dies ist dem Team von Mcqueen Films und Regisseur Samuel Morris hervorragend gelungen», sagt Swisscom Creative Director Jürg Brauchli. Die neue Swisscom-Kampagne «Grüne Mine» ist in der ganzen Schweiz on-air. Der Spot und die drei Keyvisuals werden mediengerecht in verschiedenen Formaten im TV, im Kino, online, auf Social Media und am POS ausgespielt. Auftraggeber: Swisscom (Schweiz), Kreation & Konzeption: Andy Lusti, Susen Gehle Filmproduktion: Mcqueen Films, Regie: Samuel Morris, Sound Design: Remote Sound, Fotografie: Johannes Diboky, Media: Mediaschneider AG. (pd/wid)