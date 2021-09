Pop: Wenn die Neonlichter wieder angehen

«Late» – so heisst der nächtliche Kulturevent im Landesmuseum, und am Donnerstag gehen dort erstmals wieder die Neonlichter an. Jeweils am letzten Donnerstag des Monats von 19 bis 23 Uhr gibts im Landesmuseum Kultur und Geschichte in Feierabendatmosphäre. Mit Musik, Performance, Drinks und Führungen serviert «Late» einen einzigartigen Kulturgenuss für Nachtschwärmer und alle, die tagsüber keine Zeit haben oder lieber abends durch die Ausstellung schlendern.

Mit dem Branding für die Wiedereinführung des kulturellen Bettmümpfelis wurde die Zürcher Agentur Pop beauftragt, wie es in einer Mitteilung heisst. Die neue Markenidentität von «Late» vereine museale Reduktion mit klassischer Nightlife-Ästhetik und präsentiere Hochkultur mit urbaner Verve – leichtfüssig, zugänglich, klar.

Die Eröffnungskampagne ist zu sehen auf Plakaten, ePanels, Printanzeigen und Display-Bannern sowie Installationen vor Ort.

Verantwortlich beim Landesmuseum Zürich: Denise Tonella (Direktion), Andrej Abplanalp (Leiter Marketing & Kommunikation), Carole Neuenschwander (Marketing Managerin), Andrea Disch (Event Managerin); Konzeption und Kreation: Pop Creative Services; Motiondesign: Elio Lüthi. (pd/cbe)