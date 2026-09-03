Thjnk Zürich: Wenn die Post der Wanderroute folgt

Publiziert am 03.09.2026

Im Zentrum des Spots steht ein junger Mann, der sich auf seine erste grosse Wanderung durch die Schweiz begibt. Seine Mutter schickt ihm dabei laufend Pakete mit genau dem, was er gerade benötigt – zugestellt jeweils dorthin, wo er sich gerade befindet. Möglich macht dies laut Post die Funktion «Meine Sendungen», die es erlaubt, Wunschtag, Uhrzeit oder Zustelladresse selbst zu bestimmen, etwa auch an eine «PickPost»-Stelle oder einen «My Post 24»-Automaten. Als Musik dient der Song «I’m Gonna Be (500 Miles)» von The Proclaimers. Umgesetzt hat die Kampagne die Agentur Thjnk Zürich.

«Die Kampagne zeigt, wie das zentrale Kundenbedürfnis nach Flexibilität in der Zustellung in ein konkretes Angebot übersetzt wird – und unterstreicht das Versprechen ‹Die Post macht’s möglich›», lässt sich Michel Noverraz, Leiter Markenführung bei der Post, in einer Mitteilung zitieren.

Die Kampagne ist gemäss Thjnk Zürich in TV, Kino, online, auf Social Media sowie auf DOOH-Flächen und auf eigenen Kanälen des Unternehmens zu sehen. (pd/cbe)