Publiziert am 02.06.2026

Weggeworfene Plastikflaschen, Zigarettenstummel und Fastfood-Verpackungen entlang von Kantonsstrassen verursachen im Kanton St.Gallen jährlich Reinigungskosten von über einer Million Franken. Mit einer neuen Plakatkampagne will das kantonale Strasseninspektorat nun das Bewusstsein der Verkehrsteilnehmenden für das Problem schärfen, heisst es in einer Mitteilung.

Entwickelt wurde die Kampagne von der Branding- und Kreativagentur Forb in Kooperation mit Tschamper Kommunikation. Die Sujets zeigen zugespitzte Situationen, in denen Tiere den weggeworfenen Abfall wegtragen. Die Botschaft lautet: Das korrekte Entsorgen von Abfall ist Aufgabe der Menschen, nicht der Natur. Die Kampagne richtet sich direkt an die Verursachenden und wirbt für mehr Respekt gegenüber Umwelt und Tierwelt.

«Die Natur kann deinen Müll nicht tragen»: unter diesem Credo setzt die Kampagne auf Sensibilisierung genau dort, wo Littering entsteht: im Moment der Entsorgungsentscheidung. Die Plakate sind an besonders stark betroffenen Strassenabschnitten im gesamten Kantonsgebiet zu sehen. (pd/spo)