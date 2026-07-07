Auf dem Zwhatt-Areal in Regensdorf leben bereits Hunderte Menschen, ab diesem Herbst kommen mit dem zweiten Hochhaus weitere hinzu. Die drei Spots, die die Storytelling-Agentur Schroten erneut gemeinsam mit Regisseur und Kameramann Tom Gibbons entwickelt und umgesetzt hat, sollen das Leben auf dem Areal zeigen: Im ersten Film übertrifft eine zu Besuch weilende Schwiegermutter Tochter und Schwiegersohn beim Fitness-Workout, beim Tischtennis sowie in Sachen Work-Life-Balance und Workation – und entschliesst sich, trotz verhaltener Begeisterung der Familie, noch länger zu bleiben. Ein zweiter Film zeigt den Besuch im Spa mit Cold-Plunge-Becken, ein dritter die Abkühlung mit einem Glacé aus der neuen Gelateria.
Die Spots sind derzeit auf Connected TV zu sehen und werden von einer deutsch- und englischsprachigen Kinokampagne sowie von «Gelbmänteli»-Sujets in den sozialen Medien begleitet. Die Kampagne führt jene von 2025 weiter, die kürzlich für den diesjährigen BCM Award nominiert wurde. (pd/cbe)
Credits
Verantwortlich bei Pensimo Management: Ana Alberati (Geschäftsführerin AST Pensimo), Bruno Fritschi (Geschäftsführer AST Turidomus); verantwortlich bei Schroten: Adrian Schräder (Gesamtverantwortung), Nicola Brusa, David Fehr, Michèle Roten (Redaktion), Leonie Moeri (Projektmanagement), Désirée Good (Fotos); Film: Tom Gibbons & Adrian Schräder (Konzept), Michèle Roten, Adrian Schräder (Text), Dominik Wolfinger (Script Supervisor), Tom Gibbons (Regie, DOP, Schnitt, Grading), Casting Agency: Streetcasting, Cast: Anina Sara Baumgartner, Felician Hohnloser, Carmen Roy, Daniel Binggeli, Arian & Fiona; Mirjam Käser, Maude Mahrer (Styling), Nicola Fischer (HMU), David Fehr, Sophia Meierhofer (Production Assistants), Grafik: Atelier Dessert, Fabian Stacoff, Beleuchtung: Cinelight, Niculin Felix, Alan Bossart; Nils Gabelgaard (Kameraassistent), Sound Design: Tonverein, Kurt Human, Julian Joseph, Set-Ton: Julian Joseph. Sprecheraufnahmen: Dub Dub Studios. Musik: Bespoqe, Cyril Boehler; verantwortlich bei Grip: Malou Eigenmann, Nino Zuberbühler (Beratung), Adrian Huwiler (Distributionsstrategie); verantwortlich bei Bivgrafik: Elias Müller, Emma Leuthold.