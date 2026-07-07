Publiziert am 07.07.2026

Auf dem Zwhatt-Areal in Regensdorf leben bereits Hunderte Menschen, ab diesem Herbst kommen mit dem zweiten Hochhaus weitere hinzu. Die drei Spots, die die Storytelling-Agentur Schroten erneut gemeinsam mit Regisseur und Kameramann Tom Gibbons entwickelt und umgesetzt hat, sollen das Leben auf dem Areal zeigen: Im ersten Film übertrifft eine zu Besuch weilende Schwiegermutter Tochter und Schwiegersohn beim Fitness-Workout, beim Tischtennis sowie in Sachen Work-Life-Balance und Workation – und entschliesst sich, trotz verhaltener Begeisterung der Familie, noch länger zu bleiben. Ein zweiter Film zeigt den Besuch im Spa mit Cold-Plunge-Becken, ein dritter die Abkühlung mit einem Glacé aus der neuen Gelateria.

Die Spots sind derzeit auf Connected TV zu sehen und werden von einer deutsch- und englischsprachigen Kinokampagne sowie von «Gelbmänteli»-Sujets in den sozialen Medien begleitet. Die Kampagne führt jene von 2025 weiter, die kürzlich für den diesjährigen BCM Award nominiert wurde. (pd/cbe)