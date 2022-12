«Ihre Spende in guten Händen»: dieses Vertrauen schafft das Zewo-Gütesiegel, wie es in einer Mitteilung heisst. Zertifizierte Organisationen hätten ein Prüfverfahren erfolgreich durchlaufen und würden von der Zewo regelmässig daraufhin kontrolliert, ob sie Spenden zweckbestimmt, wirtschaftlich und wirksam einsetzen würden.



Seit zehn Jahren kreiert Spinas Civil Voices crossmediale Kampagnen zur Stärkung des Gütesiegels, stets mit dem gleichen Grundkonzept «in unverkennbarem Look – und trotzdem immer wieder frisch». Diese «Kombination aus Konsistenz und Kreativität» würde sich auszahlen: Die Bekanntheit des Zewo-Gütesiegels hat sich laut Mitteilung innerhalb eines Jahrzehnts fast verdoppelt. Auch die Beachtung beim Spendenentscheid habe deutlich zugelegt.



Damit es weiterhin informativ und unterhaltsam bleibe, habe die Agentur der aktuellen Wortspiel-Kampagne einen neuen Dreh verliehen: Nun verdeutliche ein einzelner Buchstabe, was Organisationen mit dem Zewo-Gütesiegel besonders auszeichne.

Seit November 2022 drehen sich die Zewo-Würfel in massgeschneiderten Adaptationen auf Facebook, Instagram und Twitter, in Native Ads auf Newsplattformen und in Printinseraten.



Verantwortlich bei der Zewo: Martina Ziegerer (Geschäftsleiterin), Maja Gloor; verantwortlich bei Spinas Civil Voices: Lorenz Spinas (CD), Reni Odermatt (Text), Nicolas Stark (AD), Conny Geibel (Beratung). (pd/tim)