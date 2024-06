Publiziert am 25.06.2024

Swisscom steigt mit Swisscom sure offiziell ins Versicherungsgeschäft ein. Die im House of Communication Zurich beheimatete Agentur Serviceplan hat dabei in enger Co-Kreation von strategischer Ausrichtung der innovativen Produkte bis hin zu den finalen Werbemitteln die gesamte kommunikative Vermarktung sichergestellt und so die erste Switch-On Versicherung der Schweiz ins Leben gerufen, heisst es in einer Mitteilung.

Einfach, transparent und flexibel: auf diesen Pfeilern ist die gesamte Kommunikationsstruktur aufgebaut, welche der digitalen Versicherung einen eigenständigen Auftritt verleihen soll – ohne jedoch die Swisscom Wurzeln zu vergessen, schreibt Serviceplan weiter. Als visuell und inhaltlich bindendes Element der Kampagne wurde hierfür der Swisscom sure Toggle kreiert, welcher die digitale DNA der Versicherung versinnbildlicht und mit dem Deskriptor «Die Switch-On Versicherung» ergänzt wird.





Zu sehen unter anderem auch im eigentlichen Herzstück der Kampagne: vier Filmen im Mixed Media Stil, welche die Versicherungen für Hausrat und Haftpflicht thematisieren. In den Hauptrollen der aktuellen Filme: ein Waschbär, der eine Waschmaschine klaut – ein Baby, das mit seinem Schnuller eine wertvolle Vase zerstört – ein Rentner, der beim Fischen eine Wohnung flutet und ein Gorilla, der aus Versehen ein Sofa kaputttritt. Am Filmende folgt jeweils immer der Swisscom sure Toggle, mit welchem der Schaden mit einem Switch wieder rückgängig gemacht wird. Denn mit Swisscom sure ist man für alle Fälle gerüstet – so die humorvoll und bunt inszenierte Botschaft.



Die Kommunikationsmittel sind unter anderem auf Social Media, der Website und als Display Ads im Einsatz. Weitere Sujets sind bereits in Planung. (pd/wid)