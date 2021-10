Jung von Matt Limmat

Wenn der Mobile-Screen im Spot bricht

Die Mobiliar hält in der neuen Kampagne an den berühmten Schadenskizzen fest – geht jedoch über das karierte Papier hinaus. Das Medium, in dem Plakate und Spots ausgespielt werden, wird gleich mit eingebunden.