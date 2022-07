Freundliche Grüsse

Auch mentale Stärke zählt im Sport

Mit einer Kampagne will Swiss Olympic zeigen, dass es für Jugendliche im Sport nicht nur um Muskelaufbau geht.

Mit der Kampagne «Be all kinds of strong» will Swiss Olympic aufzeigen, dass es für Jugendliche im Sport nicht nur um Muskelaufbau, sondern auch um die Stärkung der Persönlichkeit geht.