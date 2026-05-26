Publiziert am 26.05.2026

Als Gesichter der Kampagne «Mein Val Surses.» treten der Biker Roland Kolb, Giovanni Netzer, Kulturinitiator und Gründer des Theaterfestivals Origen, sowie Rosemarie Kuhn, die im Tal Pilzexkursionen leitet, auf. Sie stehen laut einer Mitteilung für die Themenbereiche Sport, Kultur und Natur und vertreten ihre persönliche Perspektive auf die Region.

Die Kampagne greift den Destinationsclaim «So nah an einer anderen Welt» auf und übersetzt ihn in eine visuelle Dramaturgie: Jede Geschichte beginnt mit einer persönlichen Nahaufnahme und öffnet sich anschliessend in die Weite der Bündner Berglandschaft. Ziel ist es, die charakteristische Balance zwischen Nähe und Weite zu zeigen, die das Destinationsbranding von Val Surses prägt.

Die filmische Umsetzung übernahm die Filmgerberei. Die Ausspielung über digitale Kanäle und Connected TV verantwortet das Unternehmen Cptr. (pd/cbe)