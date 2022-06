Die Vision des Softwareherstellers BSI sei gleichzeitig auch der Traum jeder Marketingexpertin und jedes Marketingexperten, wie es in einer Mitteilung heisst: Jeder Online-Shop könne den Kundinnen und Kunden optimal zugeschnittene Costumer Journeys und Experiences anbieten, ohne dabei grosse Streuverluste in Kauf nehmen zu müssen.

In ihrer zweiten gemeinsamen Arbeit würden der Softwarehersteller und Nutshell zeigen, was bei Online-Marketing alles schieflaufen kann – und «warum man es besser mit BSI mache». Als laut eigenen Angaben «führender» Softwarehersteller von CRM bis CX betreut BSI Grosskunden aus den unterschiedlichen Branchen. Mit der Kampagne will das Unternehmen ihre Produkte und Dienstleistungen vermehrt in Deutschland bekannt machen, wie es in der Mitteilung weiter heisst.

Konsistente Kommunikation über alle digitalen Kanäle, 24/7-Kundenservie oder zielgruppengerechtes Targeting – diese Begriffe dürften gemäss Mitteilung allen Marketingfachfrauen und -fachleuten nur allzu gut bekannt sein. Und genau da setze die Kampagne «Mach’s besser» an. Im Zentrum der Kampagne stehen vier «Capabilities», die integraler Bestandteil des Erfolgs von BSI seien – und das laut Mitteilung seit 25 Jahren.

Verantwortlich bei BSI: Charlotte Malz (Marketing Campaign Manager), Bernhard Egger (Retail Community Manager), Isabelle von Burg (Digital Marketing Manager), Gesa Rasch (VP Strategist Marketing); verantwortlich bei Nutshell: Yves De Prà (Creative Direction), Andreas von Muralt (Konzept, Text), Magnus Langset (Art Direction, Edit), Andreas von Muralt (Strategie), Justin Stoneham (Regie Film), Pascal Reinmann (Director of Photography Film), Roman Surber (Fotografie). (pd/tim)