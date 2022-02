WPP

Agenturmandat von Migros Fachmarkt gewonnen

Team Connect wird die Etats von Do it + Garden, Melectronics, Micasa, SportXX und Bike World betreuen.

Die Etats der Marken Do it + Garden, Melectronics, Micasa, SportXX und Bike World gehen neu gesamthaft an WPP. Die dazugehörenden Agenturen Ogilvy, Scholz & Friends und Wunderman Thompson bauen ein Team mit zahlreichen Experten auf.