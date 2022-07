Nach zweijähriger Festivalpause feiern diesen Sommer umso mehr Menschen bei den Openairs in der ganzen Schweiz. McDonald’s gehört dabei für Tausende Musikfans bei der An- oder Abreise als Zwischenstopp dazu, wie es in einer Mitteilung heisst. Aber, nicht nur für Fans, sondern auch für die Stars selbst – wenn der ein oder andere mal bei McDonald’s anzutreffen ist oder sich was in den Backstage Bereich bestellt.

In der nationalen Poster-Kampagne will McDonald’s humorvoll die Verbundenheit mit der Musikszene zeigen und inszeniert die Stars der Festivals als Fans von Big Mac und Co.

Realisiert hat die Sujets TBWA\Zürich – ohne Shooting, dafür mit viel Liebe zur Bildrecherche und Original Konzertfotos, direkt von Bandfotografen, den Managements oder der Band selbst. Lust auf einen der McDonald’s Klassiker haben, Serra Petale von Los Bitchos, Pete Adams, ehemaliger Gitarrist von Baroness, Airbourne Frontmann Joel O’Keeffe und der Klassikdirigent David Reiland. Drei der vier Artists treten dieses, oder sind in den vergangenen Jahren auch bei den Festivals aufgetreten.

Zu sehen ist die Plakatkampagne den ganzen Sommer, rund um die grössten Festivals, wie dem Greenfield Festival, OpenAir St.Gallen, Gurtenfestival, OpenAir Frauenfeld, Montreux Jazz Festival, Paleo Festival Nyon und Rock Oz Arenes Avenches.

Verantwortlich bei McDonald’s Schweiz: Jean-Guillaume Bertola (Marketing Director), Severine Caspard (Marketing Manager), verantwortlich bei TBWA\Zürich: Manuel Wenzel, Tizian Walti, Martin Winther, Mark Levay (Kreation), Nadja Stickl, Rea Koehler (Beratung); Toni Rubeira (eg+), verantwortlich bei OMD: Bernhard Gschwandtner (Mediaplanung). (pd/wid)