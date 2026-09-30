Publiziert am 30.09.2026

Die Bank Cler nutzt das Zurich Film Festival (ZFF) für eine Werbeaktion zu ihrer Neobanking-App Zak. Die Umsetzung ist dieser Tage als Out-of-Home-Werbung rund ums Zürcher Bellevue zu sehen. Sie nimmt eine Filmklassiker-Vorlage aus einem thematisch passenden Genre humorvoll auf. Ein Visual mit dem Titel «The Rolf of Wall Street» spielt auf den Film «The Wolf of Wall Street» an.

Konzipiert hat die Umsetzung die Neu Creative Agency, teilt diese mit. Die Agentur entwickelt für die Bewerbung von Zak neben der Anfang Jahr lancierten Hauptkampagne auch punktuelle Aktivierungen. Die aktuelle Umsetzung nutzt das Festival und die Kinostimmung von Filmfans als Kontext.

Beworben wird laut Bank Cler das Angebot «Zak Invest», das Anfang Jahr lanciert wurde. Über die App lassen sich nach Angaben der Bank mehr als 12'000 Aktien, ETFs und weitere Fonds an wichtigen Börsenplätzen weltweit handeln. (pd/spo)