Wenn die Skischuhe nicht passen, kann der Wintersport schnell zum Alptraum werden. Besonders für die Füsse. In einer neuen Radiokampagne macht Ochsner Sport deshalb gequälte Füsse zu den Hauptdarstellern – und bewirbt so den hauseigenen Skischuh-Fitting-Service.

Die Füsse befinden sich in jedem der Spots in einer kritischen Überlebenssituation. Einer der beiden kämpft mit den Folgen eines schlecht sitzenden Skischuhs und ringt um Luft, Halt oder sein Bewusstsein. Der andere Fuss unterstützt ihn so gut es geht.

Technisch wird der Dialog durch eine besondere Stereomischung verstärkt. Der linke Fuss ist nur links zu hören, der rechte nur rechts. Insgesamt besteht die Kampagne aus vier Spots zu vier unterschiedlichen Skischuh-Problemen. Die Radiokampagne ist in der ganzen Deutschschweiz und in ausgewählten Fachgeschäften von Ochsner Sport zu hören.

Verantwortlich bei Ochsner Sport: Marco Greco (Leiter Marketing), Patrizia Fiechter (Teamleiterin Klassische Kommunikation); verantwortlich bei Thjnk Zürich: Alexander Jaggy, Pablo Schencke (GF Kreation), Lukas Amgwerd (Creative Direction), Johannes Gorsboth (Text), Andrea Bison (GF Beratung), Andrea Häfiger (Beratung), Gordon Nemitz (GF Strategie); externe Partner: Jingle Jungle. (pd/cbe)