Cavalcade: Wenn Geld plötzlich lebendig wird

Stellen Sie sich vor, Ihr Geld könnte lebendig werden. Anstatt nur ein Betrag auf dem Konto zu sein, könnte Ihr Erspartes zu einem Gefährten werden, den Sie verstehen, ernähren, wachsen lassen und mit auf die Reise zu Ihren Zielen nehmen können.

Diese Geschichte erzählt der neue Film, den sich die Agentur Cavalcade für die Finanz-App Yuh ausgedacht hat. Der Film handelt von Anna, einer jungen Frau, die viele Pläne hat, sich aber schwer damit tut, ihr Geld so zu verwalten, dass sie diese Pläne auch umsetzen kann. Alles erscheint ihr abstrakt und kompliziert, schreibt die Agentur in einer Mitteilung.





Doch die App Yuh schafft Abhilfe, denn sie erweckt ihr Geld buchstäblich zum Leben. Zahlen, Daten, Symbole und Abstraktes verwandeln sich plötzlich in ein niedliches Haustier. Geld kann nun gezähmt und erzogen werden. Man kann es auf angenehme und intuitive Weise wachsen lassen.

«Das Problem mit Geld», erklärt David von Ritter, Kreativdirektor der Agentur, «ist, dass es nicht greifbar ist. Die App Yuh ermöglicht es jedoch, genau diese Beziehung zu unseren Finanzen zu verändern, und genau das wollten wir zeigen.».

Der Film wurde von der Westschweizer Kreativagentur cavalcade erdacht, unter der Regie von Michael Zvegintsev gedreht und von The Martini Shot produziert. Die Kampagne ist im Fernsehen, in sozialen Netzwerken oder auch in Print zu sehen. (pd/wid)