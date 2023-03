Das für die Migros Fachmärkte tätige WPP-Team läutet den Frühling ein und lanciert die neue Positionierung für Do it + Garden. Die Positionierung basiert laut Mitteilung auf folgender These: Das Schöne am Selbermachen ist nicht bloss das Ergebnis, sondern das Machen selbst. Es schaffe Entspannung, Ausgleich, Befriedigung, Stolz – kurz: Selbstgemachte Lebensfreude. Also viel mehr, als man vielleicht denke, heisst es in der Mitteilung weiter.















Dieses Mehr steckt im neuen Markenclaim «Make it. Love it.» und natürlich auch in der neuen Kampagne für das Frühlingssortiment von Do it + Garden. Sie ruft auf Dinge zu machen, von denen wir gemeinhin gar nicht denken, dass wir sie machen können. Können wir aber: Beim Gärtnern, beim Grillieren, beim Gestalten mit Gartenmöbeln sind wir alle Schöpfer. Und das passt hervorragend zum Frühling, einer Zeit der Schöpfung, in der alles neu entsteht. Die orchestrierte Kampagne bespielt die Kanäle TV, Radio, Online, Social Media, OOH, Print und ist auf den Verkaufsflächen der Filialen anzutreffen. Team Connect ist die massgeschneiderte WPP-Agentur für die Fachmärkte der Migros. Team Connect setzt sich zusammen aus den Agenturen Scholz & Friends, Ogilvy und Wunderman Thompson für Strategie und Kreation sowie der Agentur Hogarth für Produktion, die in unterschiedlichen Konstellationen für die einzelnen Fachmärkte tätig sind. Verantwortlich bei Do It + Garden: Roland Seiler (Head of Do it + Garden), Kai Hannwacker (Leiter MarKom), Stephanie Schefer (Projektleiterin MarKom), Aline Nyffenegger (Leiterin POP Management & strategische Projekte), Helen Round (Projektleiterin MarKom), Cyril Biland (Manager Media Excellence); verantwortlich bei Team Connect: David Fischer, Christian Vosshagen, Barbara Hartmann, Franziska Staeger, Martin Arnold, Joana Faria, Roger Krage, Aster Loerli, Patrick Bucher, Cinthia Stettler, Monja Mangieri (Kreation); Ella Papadakis, Tom Hubli, Mathias Rösch (Beratung); Matthias Müller, Evelyn Weissheim (Strategie); Produktion: Hogarth; Sebahat FILM + FOTO Fotografie: Simon Opladen; Mediaagentur: Dentsu, Webrepublic. (pd/wid)