Die Förderaktion «Support your Sport» übertraf 2021 alle Erwartungen. Die Idee, mit jedem Einkauf den Lieblingsclub via Vereinsbon zu unterstützen, fand so viel Anklang bei den Sportclubs und ihrem Umfeld, dass die Migros den Spendentopf am Schluss der Aktion von 3 auf 6 Millionen Franken verdoppelte. Was Hunderte von Vereinswünschen in Erfüllung gehen liess, wie es in einer Mitteilung heisst.

Erneut 6 Millionen Franken für den Amateursport

«Erfolg haben heisst: geben, immer wieder geben; man kann nicht verhindern, dass es wieder zurückkommt» – so lautet eines der bekanntesten Zitate des Migros-Gründer Gottlieb Duttweiler. Die Migros handelt nach wie vor konsequent nach dem Prinzip des gesellschaftlichen Engagements und schickt die Förderaktion 2022 erneut an den Start, um weitere 6 Millionen Franken an die immer noch «Corona-gebeutelten» Schweizer Sportclubs auszuschütten.

Für die zweite Runde wurden gemäss Mitteilung die Promo-Mechanik und das Motto beibehalten, der visuelle Auftritt und die inhaltliche Ausrichtung der Kommunikation jedoch angepasst. Mit einem verstärkten Fokus auf den Amateursport und seine passionierten Protagonistinnen und Protagonisten, die selbst auch immer wieder geben und denen oft kein Weg zu weit, kein Tag zu nass, kein Feierabend zu spät und kein Einsatz zu gross ist.

Visuelles Herzstück der von Wirz konzipierten Kampagne ist das Key Visual – ein «auffälliges Composing», das typische Schweizer Freizeitsportlerinnen und Freizeitsportler im Stil der grossen internationalen Sport-Ikonen porträtiert. Es wird auf Plakaten, Print, in den sozialen Medien und auf verschiedenen weiteren digitalen Kanälen ausgespielt.

Zwei TV-Spots und vier Online-Filme übersetzen die Kernidee mit typischem Migros-Humor in bewegte und bewegende Bilder, subtil umgesetzt. Sie vermitteln augenzwinkernd die Schwierigkeiten, mit denen sich Amateursportlerinnen und Amateursportler täglich konfrontiert sehen – und zelebrieren gleichzeitig die Leidenschaft, mit der sie trotzdem ans Werk gehen.

Der Aufgabenkatalog war gemäss Mitteilung selbst für eine Grosspromotion sportlich – mit dem perfekten Zusammenspiel aller involvierten Partner als matchentscheidendem Erfolgsfaktor: Alle Schweizer Vereine informieren und involvieren, Material für deren eigene Aktivitäten konzipieren und ausliefern; Kampagnen- und Promotions-Landingpage lancieren; Millionen von Vereinsbons und alle PoP-Materialien rechtzeitig in die Filialen bringen; die sichere Zuteilung der Vereinsbons in verschiedenen Kanälen ermöglichen; die ganze Kommunikation über alle Phasen der Promotion konzipieren und realisieren; die Ausschüttung der Gelder korrekt orchestrieren und vieles mehr. Für «Support your Sport» würden alle alles geben, wie es weiter heisst.

