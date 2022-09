Thjnk Zürich: Wenn Hunde auf ihr Herrchen warten müssen

Nachdem im neuen Imagefilm die Denner Dogs über die Bildschirme rennen, folgt nun die passende Print- und OOH-Kampagne. Die Sujets sollen auf humorvolle Art zeigen, welchen Effekt die über 850 Denner-Filialen eben auch haben können. Nämlich, dass man als Hund nicht genug Auslauf bekommt. Dies schreibt die verantwortliche Agentur, Thjnk Zürich, in einer Mitteilung.

So sehen wir auf den vier Sujet einen Husky, einen Bulldog, einen Pudel und einen Dackel vor einer Denner Filiale auf ihre Frauchen und Herrchen warten. Und das eindeutig mit ein paar Kilo zu viel auf den Rippen.

Für die Sujets wurden echte, aber völlig normalgewichtige und gesunde Hunde fotografiert. Die «Models» wurden dann in der Post Production in Detailarbeit dick gemacht. Kilo für Kilo und Haar für Haar. Die «Fat-Dogs» wird man auf Plakaten in der ganzen Schweiz sehen, ausserdem kommen sie auch digital und auf den Denner Tragetaschen zum Einsatz.

Verantwortlich bei Denner: Rémy Müller (Leiter Marketingkommunikation & E-Commerce), Pascal Trütsch (Stv. Leiter Marketingkommunikation); verantwortlich bei thjnk Zürich: Alexander Jaggy, Pablo Schencke (GF Kreation), Lukas Amgwerd (Creative Direction), Lukas Frischknecht (Art Direction), Josephine Jeanguenin (Graphic Design), Andrea Bison (GF Beratung), Cornelia Nünlist (Beratung), Gordon Nemitz (GF Strategie); Externe Partner: Carioca Studio & CGI (Visualeyes Artists), Detail AG, JBW Media AG. (pd/wid)