Swiss Radioworld: Wenn Kinder Begriffe erklären

Anfang Mai ist die Radiokampagne «Dasda» von Lidl Schweiz gestartet. Dabei handelt es sich um ein moderiertes On-Air-Ratespiel, bei dem Kinder jeden Freitagvormittag im Radio Ratebegriffe rund um die Lidl-Einkaufswelt umschreiben, ohne diese direkt zu nennen. Mittels kurzer Anmoderationen werden dabei Themen wie Frische, Regionalität oder Nachhaltigkeit thematisiert. Für die Hörerinnen und Hörer, die die Begriffe erraten, gibt es Lidl-Einkaufsgutscheine zu gewinnen.

Emotionen im Fokus

Das Konzept der Promotionskampagne basiert auf einer populären TV-Unterhaltungssendung der späten 1980er-Jahre und wurde in Zusammenarbeit von Swiss Radioworld, Havas und den Radiostationen neu interpretiert, wie es in einer Mitteilung heisst. So setzt die auftraggebende Agentur Havas klar auf das Emotionalisierungspotenzial von Radio. «Für Havas war klar, dass die mediale Dramatisierung im Radio stattfinden muss. Hier lassen sich Emotionen gut übermitteln und die aktivierende Wirkung ist gross», wird Oliver Nater, Senior Account Director bei Havas Media, in der Mitteilung zitiert.

Ebenso betont Matthias Kost, Geschäftsleiter, Radio Zürisee AG: «Mit diesem Spiel kommen die Stärken des Mediums Radio voll zum Tragen, die qualitative Botschaft des Kunden wird emotional transportiert.»

Auf diversen Privatradios

Die Ausspielung der Kampagne erfolgt über Radiovermittlerin Swiss Radioworld auf diversen Deutschschweizern Privatradios. Ralf Brachat, Managing Director von Swiss Radioworld, sagt: «Das Radio ist schon lange ein etablierter Kanal für Sponsorings und Promotionen. Besonders die Nähe zur Hörerschaft und dessen Präsenz im Alltag machen das Radio zu einem Werbeträger für eine einzigartige Positionierung der Werbebotschaft.» Die «Dasda»-Radiokampagne läuft noch bis Ende Juli 2021.

Verantwortlich bei Lidl Schweiz: Nicolas Cadonau, Junior Manager Marketing; verantwortlich bei Havas: Oliver Nater, Senior Account Director; verantwortlich bei Swiss Radioworld: Hans Lackner, Director Operations; verantwortlich bei Radio Zürisee: Mike Fäh, Produktion. (pd/lom)