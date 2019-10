Greenpeace: Wenn Kinder «Drecksengel» machen müssen

Um die Dinglichkeit des Klima- und Umweltschutzes aufzuzeigen, hat ein Team von Freelancern in Kooperation mit Ma.Ma.Pictures eine Kampagne lanciert, welche die Folgen des Klimawandels in der Schweiz plakativ aufzeigt, wie es in einer Mitteilung heisst. Ein kleines Mädchen liegt dabei am Boden und blickt vorwurfsvoll in die Kamera, da es seinen Schneeengel im Dreck machen muss.











Um das düstere Zukunftsszenario zu verhindern, wird die Bevölkerung nicht nur aufgerufen, an die Urnen zu gehen, vielmehr wird in den Posts der Spots, Banner und Stories auch gleich eine konkrete Hilfestellung angeboten: mit einem Verweis auf die Online-Wahlhilfe. Hier können die Wählerinnen und Wähler sehen, welche Parteien und Kandidatinnen und Kandidaten sich tatsächlich für Umweltanliegen einsetzen.





Verantwortlich beim Freelancer Team: Andy Lusti, Susen Gehle, Anna Hoeke; verantwortlich bei Ma.Ma.Pictures: Matteo Attanasio (Regie), Marco Frei (DOP), Brauereisound (Vertonung), Kinderartikel Wipkingen (Ausstattung). (pd/lol)