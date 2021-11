«Nie aufgeben» – schon seit 75 Jahren verfolgt Unicef, das Kinderhilfswerk der Uno, diese Haltung und verlangt diese auch von den Spenderinnen und Spendern der Schweiz. Kein Covid-19-Virus, kein Klimawandel, keine Machtübernahme soll stärker sein als dieser Leitsatz. Wenn alle, die helfen, so denken, dann sei Veränderung möglich. Genau das wird im neuen Spot auf poetische und zeitgenössische Art und Weise erzählt, wie es in einer Mitteilung von Hillton heisst. In starken symbolischen Bildern trete in der Bewegtbildkampagne «Nie aufgeben. Für jedes Kind» ein Kind gegen die Verkörperung allen Übels dieser Welt an:

«In der Kommunikation für Spendenaktionen werden die bedürftigen Personen oft sehr eindimensional und als Opfer inszeniert, um Mitleid bei Spendern zu erregen», wird Regisseur Alex Tank in der Mitteilung zitiert. «Uns war es wichtig, das Leid auf diesem Planeten zu thematisieren, die bedürftigen Kinder in dieser Welt aber dennoch als starke und optimistische Persönlichkeiten darzustellen. Ich wollte zeigen, dass gerade sie ‹nie aufgeben›.»

Marc Uricher von Unicef ergänzt: «Mit der Neuinterpretation des Queen-Songs ‹Don't Stop Me Now› können wir nach acht Jahren einen ganz besonderen TV-Spot zur Mobilisierung aufbieten. Aber als Spendenorganisation sind wir natürlich in ganz vielen Bereichen unseres Schaffens auf Unterstützung angewiesen. Die Filmproduktion Hillton und unser langjähriger Partner ‹Schwiizergoofe› haben bei der Realisierung sehr viel Pro-bono-Arbeit, Engagement und Herzblut in das Projekt gesteckt und das Motto ‹nie aufgeben› mit ihrer Arbeit direkt vorgelebt.» Auch der Cast hat sich unentgeltlich für den Film und somit für das Wohl benachteiligter Kinder eingesetzt.

Unicef, das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, ist seit 75 Jahren für das Wohlergehen von Kindern weltweit im Einsatz. Das ist jedoch nur dank Spenden möglich. Freddie Mercury, Autor und Sänger des Songs «Don't stop me now», wäre in diesem Jahr ebenfalls 75 Jahre alt geworden. Dank Sony Music, dem Label des Songs, und dem Musikprojekt «Schwiizergoofe» war diese Neu-Interpretation möglich, wie es in der Mitteilung weiter heisst.

