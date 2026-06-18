Publiziert am 18.06.2026

Die Kommunikation ist dreistufig angelegt: Auf nationaler Ebene sollen Marktposition und Bekanntheit von RE/MAX gestärkt werden, auf Standortebene generieren die Büros regionale Leads für Immobilienbewertungen und Verkaufsaufträge, und auf der dritten Stufe bauen die einzelnen Maklerinnen und Makler ihre persönliche Marke aus.

Für die Bild- und Videoproduktion wurden die Mitarbeitenden der teilnehmenden Büros an drei Shooting-Tagen fotografiert und gefilmt — echte Maklerinnen und Makler statt Fotomodelle, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Werbemittel sind auf Meta, Google, LinkedIn sowie auf Plakaten in den Standortregionen gebucht.

«Eine nationale Kampagne, die lokal wirkt, braucht echte Gesichter. Wir wollten zeigen, wer RE/MAX in den Regionen wirklich ausmacht: Persönlichkeiten, die ihre Kundschaft kennen und ihr Vertrauen verdienen. Das Shooting war kein Werbejob, sondern ein Statement», wird Daniela Kleck, CEO von Mind Studios, zitiert.

Mind Studios übernahm als Leadagentur das Gesamtmandat: von der Konzeption über die Produktion bis zur Mediaeinbuchung. (pd/cbe)