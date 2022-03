Ukraine-Krieg

The One Club unterstützt betroffene Kreative

So werden etwa die Gebühren der ukrainischen Beiträge für The One Show und die ADC-Awards zurückerstattet.

So werden etwa die Gebühren aller aus der Ukraine eingereichten Beiträge für The One Show 2022, die 101. ADC-Awards und die Young Ones Student Awards zurückerstattet. Zudem würden die Netzwerkressourcen des Clubs der ukrainischen Kreativgemeinschaft kostenlos bereitgestellt.