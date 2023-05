Migrolino will ihre Positionierung im Bereich Frische und Foodvenience weiter stärken und die neu lancierte Eigenmarke Migrolino Truly Good verankern, wie Publicis in einer Mitteilung schreibt. Die Herausforderung dabei: Differenzierung – denn genauso wie Anbieter in diesem Bereich, gibt es auch unzählige Frische-Storys.