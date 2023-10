Bold: Wenn Müdus Schwerus an den Kräften zehrt

Der Alltag kann ganz schön an den Kräften zehren. Umso mehr, wenn einem die Müdigkeit wie ein Klotz am Bein hängt. Für die zwei neuen Verfora-Produkte Veractiv® Recharge und Veractiv®Resist wird diese kurzerhand personifiziert: In Form eines animierten Energieräubers, dem Müdus Schwerus, wie die Agentur Bold schreibt.







Der kleine Schlappmacher ergänzt die sympathische Quälgeister-Familie von Verfora. Mit Müdus Schwerus erhalten Schnupfus Maximus, Reisus Krankus und Co einmal mehr Verstärkung, die Gesundheit herauszufordern. Ob es diesmal gelingt, zeigt der TV-Spot.

Für Konzept, Strategie und Umsetzung der Kampagne zeichnet sich die Berner Agentur Bold verantwortlich. Die verschiedenen DOOH, Print, TV- und Online-Massnahmen sind ab Mitte Oktober schweizweit im Einsatz.





Verantwortliche Agentur: Bold; verantwortlich bei Verfora: Emmanuelle Giry (Head of Marketing), Christian Köhli (Marketing Manager), Stephanie Berkien (Brand Manager); verantwortliche Produktion: Regie: Mike Huber, Executive Producer: Chantal Gugger, Executive Producer: Sören Schmidt, Kamera: Sven Pepeonik, Schnitt: Alessandro Biffi; Animation: Colorbleed, Color Grading: Unsere Farben, Sound Design: DubDub, Audio: UKO. (pd/wid)