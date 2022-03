Bei Ostern in der Migros denkt man in erster Linie an Schokolade und bunt gefärbte Eier. Dabei hat die Detailhändlerin gemäss einer Mitteilung einiges mehr zu bieten: Deko in allen Formen und Farben, nützliche Bastel- und Kochutensilien, Feines für Brunch und Festtagsessen. So würden alle genau das Richtige finden, um Ostern zu feiern, wie es ihnen gefällt. Wirz fasst dies in der neuen Kampagne in einem Satz zusammen: Ostern nach meinem Geschmack.

Die Sujets dramatisieren dies mit unterschiedlichsten Osternestern, wie es weiter heisst. Das biete zahlreichen Produkten eine Bühne und spiegle gleichzeitig bestimmte Vorlieben oder Lebenssituationen der Migros-Kundschaft wider. Etwa die der Do-it-yourself-Fans, der Durchorganisierten, der frisch Verliebten oder der gerade Geschiedenen.

In den TV- und Online-Filmen durchforsten die allseits beliebten Protagonistinnen und Protagonisten des Migros-Kosmos das Ostersortiment in ihrer Filiale. Dabei komme natürlich auch ihr Geschmack zum Tragen: Die einen decken sich mit Deko in ihrer Lieblingsfarbe ein, die anderen mit einem Vorrat an Gras.

Passend zu den Themen und Motiven der Kampagne hat Wirz einen Content-Hub konzipiert und erstellt, wie es weiter heisst. Hier werden die User mit Basteltipps, Kochrezepten und vielen weiteren nützlichen Beiträgen versorgt, um Ostern auf ihre Art zu feiern. Auch wenn sie sich am Ende für den klassischen Schokoladenhasen und die bunt gefärbten Eier entscheiden sollten. Die Kampagne ist seit Anfang März schweizweit zu sehen.

