Publiziert am 13.12.2024

Zwischen Oktober und November ist in jedem Garten der Herbstschnitt fällig. Das Garten-Center Meier in Dürnten bietet diesen Service an und wollte mit einer lokalen Plakatkampagne darauf aufmerksam machen. Ingo Zürich nutzte dafür eine Beobachtung, die man in der sonst so ordentlichen Schweiz nicht für möglich hält: von Grünzeug überwucherte Plakatstellen.

Gemeinsam mit der APG Schweiz machte sich die Agentur für das Garten-Center Meier in Dürnten und Umgebung auf die Suche nach diesen «perfekt unperfekten» Plakatstellen, heisst es in einer Mitteilung. Genau dort wurden die Plakate platziert. Jedes Sujet wurde vorab sorgfältig auf den Standort und das vorhandene wuchernde Grün abgestimmt. Das Zusammenspiel von Plakat und realem Umfeld rückt den Herbstschnitt direkt ins Blickfeld der Zielgruppe.

«Als die Anfrage von INGO kam, war ich überzeugt, dass es solche Plakatstellen in der Schweiz nicht gibt. Die Agentur bewies mir mit ein paar Beispielfotos das Gegenteil. Solche Standorte befinden sich teilweise im Unterbruch oder können aus anderen Gründen nicht begärtnert werden. Also haben wir uns ins Zeug gelegt, diese ungewöhnliche Plakatidee zu ermöglichen und passende Plakatstellen zu finden»,

wird Peer Kleinfeldt, Key Account Manager bei APG|SGA Schweiz, zitiert.

Weil die Plakatstellen der APG|SGA bekannt für ihren gepflegten Zustand sind galt es, umso schneller, flexibler und aufmerksamer zu sein – und auch die Natur hat ganze Arbeit geleistet. Zusammen mit den Gartenprofis wurden schliesslich 11 Plakatstellen nach gärtnerisch korrekten Kriterien ausgewählt und das Shooting mit echten Mitarbeitenden und den passenden Schneidwerkzeugen umgesetzt. Die Profis der JCM Werbedruck AG sorgten dafür, dass die Plakate perfekt getimt bereitstanden.

«Wir wollten eine saisonale Kampagne, die unser Service-Angebot in der Region bekannt macht. Die Idee mit der Verschmelzung eines Plakats mit der Realität als dritte Dimension finden wir genial. Und dass unsere eigenen Mitarbeitenden anpackend auf den Plakaten zu sehen sind, kam intern und extern super an. Auch aus der Grünen Branche kam wertschätzendes Feedback», wird Christian Rauser, Leiter Marketing beim Garten-Center Meier, zitiert.

«Für uns bei Ingo ist Kreativität, wenn einem im Alltag etwas auffällt, und dann etwas einfällt. Die Plakatkampagne für das Garten-Center Meier ist ein perfektes Beispiel dafür. Kreative Lösungen treiben das Wachstum an – auch für den Herbstschnitt-Service. Denn die Anfragen für den Service sind im Kampagnenzeitraum massiv gestiegen», wird Swen Morath, Co-CEO und CCO bei Ingo Zürich, zitiert.

Für eine grössere Reichweite wird die Kampagne auf Social Media ausgeweitet und durch interaktive Elemente ergänzt. Gartenbegeisterte erwartet unter anderem das «Hecken Verstecken»-Gewinnspiel: Rund um das Gartencenter sind in Hecken versteckte Gutscheine zu finden.



Die Kampagne läuft bereits seit einigen Wochen und noch bis in die Wintermonate hinein. (pd/wid)