Sunrise Fresh ist das Sorglospaket für alle unter 30-Jährigen. So beinhaltet das Mobile Abo neben Apple Music und einem unlimitierten Datenvolumen auch eine Handyversicherung. Ebenfalls gibt es das Halbtax zum halben Preis, sowie eine lebenslange Abopreis-Garantie. Eine Menge raffinierter Benefits also, die es an eine Zielgruppe zu tragen gilt, deren Aufmerksamkeitsspanne berüchtigt kurz ist, heisst es in einer Mitteilung.



Dieser Hang zur Schnelllebigkeit findet sich auch im Kampagnen-Konzept wieder, welches über eigens konzipierte Abkürzungen funktioniert. So wird zum Beispiel der Bundle-Claim #FreshExtrasFreshLife zur Abkürzung FXFL und Feature-Claims wie etwa #UnlimitedData oder #HalbtaxZumHalbenPreis werden zu UNLD, respektive HTHP. Die Produkte können so in einer Form vermittelt werden, die dem fieberhaften Rezeptionsverhalten der Generation Z gerecht wird.

Kern der Digital-First-Kampagne sind sechs dynamische Kurzspots und animierte Keyvisuals, welche in einer surrealen und mit viel Detailliebe aufgebauten Farb- und Bildwelt spielen. Dabei wird in jedem Spot ein anderer Benefit von Sunrise Fresh dramatisiert, wobei die echte und die digitale Welt auf unterschiedlich wilde und skurrile Art und Weise miteinander verschmelzen. Ein Ritt auf einer lebenden Pfauen-Statue mit elektrisiertem Federkleid oder eine Herzmassage an einem beschädigten Phone, aus dessen Rissen Quallen emporsteigen.

Basierend auf dem Mediennutzungsverhalten der GenZ hat Sir Mary eine agile Mediastrategie entwickelt und zeichnet für die gesamte digitale Distribution verantwortlich. Die Spots werden ab sofort über Instagram, TikTok, Youtube, Twitch, Twitter, Facebook, und Snapchat ausgespielt. Zusätzliche Massnahmen wie DOOH, Audio- und Kinospots, sowie Social Media- und POS-Aktivierungen runden die 360-Grad-Kampagne ab.

«Sunrise Fresh ist für uns ein Meilenstein und unterstreicht unsere Ambition, Nummer 1 im Jugend-Segment zu werden. Deshalb galt auch für die Kampagne, dass wir uns klar vom Markt differenzieren und die Zielgruppe begeistern wollen. Ich bin stolz, wie wir diese Challenge in kürzester Zeit gemeinsam mit SiR MaRY gemeistert haben», lautet das Fazit der Zusammenarbeit von Andreas Caluori, Senior Director Brand Management & Communications.

Verantwortlich bei Sunrise: Marc Halm (Senior Digital & Social Marketing Manager), Anna Leutar (Senior Marketing Manager), Andreas Caluori (Senior Director Brand Management & Communications); verantwortlich bei Sir Mary: Adrian Merz (Creative Director), Leandro Disler (Art Director), Jodok Meier (Copywriter), Torben Cording (Art Director), Florian Birkner (Copywriter), Thomas Berger (Art Director), Peter Brönnimann (Copywriter), Nadine Treml (Account Manager), Türi Cengiz (Account Director), Nicolas Hostettler (Strategy Director), Fabian Habisreutinger (Strategy Director Media), Kevin Schaelchlin (Digital Planner & Consultant), Vanessa Habisreutinger (Director AdTech), Eticus Rozas (Ad Technology & Data Manager), Jeannine Buscher (Social Media), Maurice Ziegler (Social Media), Daniel Zuberbühler (Managing Partner), Maurizio Rugghia (Managing Partner), Florian Beck (Chief Creative Officer); verantwortlich bei Dynamic Frame: Stefano & Alejandra (Regie), Jan Mettler (DOP), Luzius Fischer (Executive Producer), Alina Benz (Producer), Theresa Berres (Producer), Gabi Morales (Production Design), Jeniffer Tschuggmel (Styling), Matteo Leone (Hair & Make-Up), Superposition (Motion Control), Tape (Postproduction & VFX), ROLI Deluxe (3D Typography Design), Samuel Muff (Colour Grading), Stereotyp (Sounddesign & Musik). (pd/mj)