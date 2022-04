Der Online-Versandhändler Zalando hat am Freitag die Kampagne «Entdecke Beauty bei Zalando» gestartet. Der Digital-First-Launch zeigt in einem Kurzfilm Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen und aus verschiedenen Ländern, die eines gemeinsam haben: ihre Beautyroutinen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Unter der Regie des Filmemachers Albert Moya stehe «Entdecke Beauty bei Zalando» für Selbsterkundung, Identität «und die kleinen Schönheitsmomente, die uns ein gutes Gefühl geben». Der Film zeigt unter anderem Kris Grippo, einen der bekanntesten Schweizer TikTokern, der gerne stereotype Geschlechterrollen bricht. Grippo hat auf TikTok über drei Millionen Follower, auf Instagram rund eine Million.

Daneben kommen verschiedene Künstlerinnen und Künstler sowie populäre Stimmen aus ganz Europa vor, wie Schauspieler Maximilian Mundt, Make-up Artistin Kicki Yang Zhang oder Model Stella von Senger.

«Bei dieser Kampagne dreht sich alles um Selbsterfahrung. Es sind diese Beauty-Momente, die uns ein gutes Gefühl geben und uns mit uns selbst und mit anderen verbinden», so Meryn Pillay, Director of Marketing Beauty bei Zalando.

Die Marketingkampagne läuft in der Schweiz seit 1. April und bis zum 10. Juni 2022 über mehrere Kanäle, darunter TV, OOH und auf den Zalando-Social-Media-Kanälen. (pd/cbe)