Learningbygoing vermittelt die Idee, dass jeder Jugendliche, der während seiner Ausbildung einen Austausch besucht, durch die dabei gewonnene Lebenserfahrung, die Begegnung mit einer neuen Sprache, einer neuen Kultur, das Zurechtfinden in einem neuen Lern- und Arbeitsumfeld et cetera lernen und über sich selbst herauswachsen wird. Ausserdem werden gemäss Mitteilung wichtige bereichsübergreifende Kompetenzen wie Selbständigkeit, Selbstvertrauen, Flexibilität und Kreativität gefördert. Diese persönliche Bereicherung werde von Movetia, der nationalen Agentur zur Förderung von Austausch und Mobilität, gefördert und erleichtert, damit diese Austausche zu einem obligatorischen Teil der Ausbildung eines jeden jungen Menschen in der Schweiz würden.

Die Kampagne wird seit dem Schulanfang, in einem Post-Covid19-Kontext auf verschiedenen digitalen Plattformen, physisch in einigen Schulen und mit einem Stand an den Swisskills in Bern, eine der wichtigsten Treffpunkte für die Berufsbildung in der Schweiz, zum Leben erweckt.

Im Vorfeld wurde gemäss Mitteilung auf zwei Ebenen, BC2 und B2B, gearbeitet, um die Wirksamkeit der Kommunikation bei den Jugendlichen, ihren Eltern, aber auch bei den zahlreichen Bildungspartnern, die Botschaft zu vermitteln und optimieren.

Wie ein Heilmittel gegen durch die Gesundheitskrise hervorgerufenen Düsternis sei die Kampagne «farbenfroh, lebendig und weckt die Lust, zu reisen und sich auszutauschen». Ein allgegenwärtiges Symbol in der gesamten Kommunikation: der Schuh, der uns erlaube, uns zu bewegen, uns fortzubewegen, der sich an jedes Gelände anpasse, ein Modeobjekt, das bei jungen Menschen sehr beliebt sei. Lange flexible Beine würden die Welt einzigartig machen, einprägsam und sehr schnell identifizierbar. Ein neues Markenterritorium von Movetia, das laut Mitteilung erst am Anfang seiner Abendteuer stehe.

