Nirgendwo liegen Erholung und Arbeit so nah beieinander wie in der Schweiz. Um Organisatoren von internationalen Geschäftsreisen die Schweiz nach der Corona-Flaute schmackhaft zu machen, konzipierte die Wirz Group einen vernetzten Ansatz, der auf LinkedIn für Aufmerksamkeit sorgt und bis hin zu Conversion-Optimierung reicht.

Das Switzerland Convention & Incentive Bureau (SCIB), die Fachabteilung Geschäftstourismus bei Schweiz Tourismus, kam mit einer klaren Zielstellung zur Wirz Group: Wie bringen wir die Schweiz bei Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern wieder als bevorzugte Destination ins Spiel?

Die Agentur ging das mit einem datengetriebenen Aufschlag an, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Eine aufmerksamkeitsstarke Kampagne auf LinkedIn soll Besucherinnen und Besucher auf die Website lenken. Die Besuche werden in Leads konvertiert und diese je nach Surfverhalten gezielt weiter bespielt und qualifiziert. Hier schliessen dedizierte Newsletter-Kampagnen an.

In der Schweiz ist der Ausflug in die Berge nur wenige Schritte von der Kongresslocation entfernt. Der Meetingraum liegt direkt am erholsamen See. Dies greift die neue Kampagne von Schweiz Tourismus unter dem Motto Business with holiday feeling auf: Ein Schweizer Statistikexperte verzweifelt daran, angesichts der fliessenden Grenzen zwischen Geschäftsreise und Urlaub korrekt Buch zu führen. Ist das noch Business? Oder ist das jetzt schon Erholung?

Ergänzend zu den Awareness-Aktivitäten läuft auch eine von der Datalogue Schweiz konzipierte Conversion-Kampagne. Hierzu analysierte man das Verhalten bisheriger Webseitenbesucher und konzipierte darauf aufbauend neue Landingpages, die inhaltlich für die von Schweiz Tourismus definierten Personas optimiert sind. Zusätzlich wurden neue Conversion-Möglichkeiten integriert, zum Beispiel die vereinfachte Anmeldung für den Newsletter, um so mit den Webseitenbesuchern weiter in Verbindung bleiben zu können.

Die Kampagne läuft seit Anfang September 2022 mit Fokus auf dem Heimmarkt Schweiz, Deutschland, Benelux, Frankreich, Skandinavien, UK/Irland sowie Nordamerika, Südostasien und Indien. (pd/wid)

