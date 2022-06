Digital Republic

Wenn sich der Haushalt selbstständig macht

In seiner ersten Out-of-Home-Kampagne spielt der Mobilfunkanbieter auf die vernetzte Zukunft an. Die Kampagne entstand gemeinsam mit den Agenturen SHB+, Whatif und Studio Wanner.

In der Kampagne von Digital Republic geht der Blick hinein in eine Welt, in der alles mit allem verbunden ist und sich auch verbinden kann. (Bilder: zVg)