Jung von Matt Limmat: Wenn sich die Tochter als Toilette verkleidet

Es sind die «Weisch no»-Momente, die uns am besten in Erinnerung bleiben. Aussergewöhnliche Erlebnisse und einzigartige Situationen, die wir fotografisch festhalten,und an die wir immer wieder gerne zurückdenken. Ifolor und Jung von Matt Limmat inszenieren diese Momente im Zentrum einer vorweihnachtlichen Activation Campaign.

«Weisch no, wo sich eusi Tochter als WC verchleidet het?» Diese Frage stellt die aktuelle Kampagne von Ifolor, wie es in einer Mitteilung heisst. Wie sollte man das vergessen! Nicht zuletzt, weil der einzigartig-skurrile Moment natürlich fotografisch festgehalten wurde. Solche Fotos seien das Tor zu den eigenen unvergesslichen «Weisch no»-Momenten, heisst es. Diese von uns allen immer wieder gestellte Frage «Weisch no?» ist die Leitidee der aktuellen Activation Campaign von Ifolor und Jung von Matt Limmat und wird in den verschiedensten Medienformaten umgesetzt.

Die Frage ist der Einstieg in Momente, über die wir noch Jahre später sprechen. Sei es die Tochter, die sich eben nicht als Prinzessin, Tier oder Superheldin verkleidet, sondern als Toilette oder die Freundin, die doch mal einen Sommer lang eine Gothic-Phase hatte. Und von allem gibt es natürlich – Ifolor sei Dank – Fotobeweise. Und seien wir ehrlich: Am häufigsten erinnern wir uns nicht an zuckersüsse Klischeemomente, sondern an lustig-skurrile «Weisch no»-Momentaufnahmen des ganz normalen Lebens.

Stillstand mit Überraschungsmoment

Herzstück der Kampagne sind zwei TVCs, die auch online adaptiert ausgespielt werden. Die TVCs sollen durch ihre ehrliche und detailverliebte Umsetzung bestechen: Gemeinsam mit der Kamera schweifen wir durch ein Setting mit erstarrten Protagonistinnen und Protagonisten, erkennen jedes kleine Detail, bis wir schliesslich beim Star des «Weisch no»-Moments und dem eigentlichen Foto angelangen. Wo die Überraschung und damit die Einzigartigkeit der Erinnerung aufgelöst wird.

Die Aktivierungskampagne läuft seit dem 17. Oktobermit zwei TVCs in der deutsch-und französischsprachigen Schweiz. Auf Social Media-Kanälen wie YouTube, Instagram, Facebook und Owned Media wie Newsletter und Website startet die Kampagne ab dem 4. November. Ab Mitte November wird es im Rahmen der Kampagne immer weihnachtlicher.

Verantwortlich bei Ifolor: Hannes Schwarz (CEO), Sonia Custodero Rodriguez (Head of Marketing & Communication), Jasmin Kagerbauer (Marketing Managerin); verantwortlich bei Jung von Matt Limmat: Dominique Magnusson, Jacqueline Rufener (Creative Direction), Sophia Kramer (Text), Ayleen Friedrich, (Graphic Design), Marianne Sauter, Sara Hirt (Beratung), Luitgard Hagl (Executive Creative Director), Cyrill Hauser (Managing Partner); verantwortlich bei Jung von Matt Play: Natascha Imfeld (Senior Agency Producing); Externe Partner; verantwortlich bei Analog/DigitalGrajper (Director), Patryk Kin (DOP), Alicija Lesiak (Photography), Barbara Dudek (Production). (pd/wid)