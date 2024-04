Andfrank: Wenn sich eine günstige Gelegenheit ergibt

Frankenspalter.ch, der Onlinehändler aus dem sanktgallischen Rheintal, wurde 2008 gegründet und bietet ein vielseitiges Produktesortiment an. Neben dem breiten Sortiment im Onlineshop sind die Produkte auch in sechs Filialen in der gesamten Deutschschweiz erhältlich. Um die Bekanntheit auch ausserhalb der «Heimatregion» zu stärken, wurde zusammen mit Andfrank eine umfangreiche Marketingkampagne gestartet, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt.

Das Konzept der Kampagne beruht darauf, dass das Leben uns täglich vor neue Herausforderungen und Situationen stellt, die bewältigt werden müssen. Doch zum Glück bietet Frankenspalter.ch fast für jede tägliche Challenge die passende Lösung an. Mit dem Kampagnendach «Immer eine günstige Gelegenheit» stellt die Marke eine subtile Verbindung zwischen alltäglichen Momenten und ihren Produkten her, die nicht nur die Herausforderungen lösen, sondern sich auch im Preis als eine günstige Gelegenheit erweisen.

«Frankenspalter.ch steht für hochwertige Produkte zu erschwinglichen Preisen, das ist unsere Marken-DNA. andfrank hat dies von Anfang an verstanden und uns seit der Pitch-Präsentation absolut überzeugt. Das Konzept basiert auf einer starken und humorvollen Idee, welche sich hervorragend für unsere Image-, aber auch für die Produktkommunikation eignet. Die Kampagnenumsetzung sowie die Mediaplanung wurden ebenfalls sackstark aufgegleist.» sagt Andreas Bleisch, Online Marketing Manager von frankenspalter.ch.

Neben den vier Filmen, welche im TV, als OLV und auf Social Media zu sehen sind, wird die Kampagne mit zwölf Key-Visuals auf stark frequentierten Plakatstellen (OOH und DOOH) und durch diverse digitale Werbemittel (HTML5-Display-Banner und Performance-Ads) sowie einem umfassenden Social-Media-Konzept unterstützt.

