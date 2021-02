Inhalt und Form: Wenn sich Kunden und Konkurrenz wundern

Bei Aldi Suisse kommen nicht nur die Kunden in den Genuss von attraktiven Mehrwerten, sondern auch die Mitarbeitenden. «Wie macht Aldi Suisse das nur?», dürfte sich manch eine oder einer fragen, wie es in einer Mitteilung heisst. Eine Frage, der sich Aldi Suisse und die Zürcher Agentur Inhalt und Form bei der neuen Arbeitgeber-Kampagne mit viel Humor annehmen.

In drei Spots werden Personen gezeigt, die sich unter anderem darüber wundern, wie Aldi es macht, dass seine Mitarbeitenden so zufrieden sind. Dabei geben sie sich die Antwort gleich selbst, mit teils fantasievollen Vorstellungen. Wie man es bei Aldi Suisse tatsächlich macht, wird in darauffolgenden Nachklappern verraten.

Aber auch die Konkurrenz wundert sich über die vielen Vorteile der Aldi-Mitarbeitenden wie auf drei weiteren Sujets zu sehen ist, die in Form von Display- und Social-Ads sowie OOH-Plakaten die nationale Kampagne abrunden.

Seit dem 8. Februar ist Kampagne in der ganzen Schweiz zu sehen, off- und online.

