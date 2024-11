Neu: Wenn sich Zebrastreifen plötzlich rot färben

Publiziert am 04.11.2024

Wie man aus der Masse der Black-Friday-Aktionen heraussticht, ist jedes Jahr eine Herausforderung. Dass Black Friday kein Friday sein muss, hat Wingo schon in der Vergangenheit mit der «Black November»-Kampagne gezeigt. 2024 wird nun auch noch die Farbe angepasst, wie die verantwortliche Agentur Neu Creative Agency in einer Mitteilung schreibt.

Die Angebote werden charmant und unterhaltsam von den Wingo-Testimonials Charles Nguela und Alexandre Kominek präsentiert. Prominent unterstützt werden sie in der kreativen Umsetzung von einem dritten Testimonial: einem Zebra, dessen schwarze Streifen sich ganz im Sinne des Red November in rote Streifen verwandeln. Und auch Kulisse, Ausstattung und Anzüge der Protagonisten wechseln die Farbe – was die Zielgruppe auch zu einem Wechsel des Mobile- oder Internetanbieters animieren soll.

Produziert wurden TV-Spots, DOOH, diverse statische und bewegte Social Media Formate, Display Ads sowie ein Radio- und ein Kinospot. Natürlich alles in Farbe. (pd/wid)