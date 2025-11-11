Baden: Werbefreie Plakate spalten Parteien

Publiziert am 11.11.2025

Mit dem Pilotversuch «Baden ist. Ohne Werbung?» will die Stadt laut Medienmitteilung veranschaulichen, wie sich Baden mit weniger Werbung anfühlen könnte. Die Plakatflächen zeigen während drei Wochen Motive ohne Werbebotschaften. Das Projekt baut auf Erfahrungen in anderen Städten auf, die mit werbefreien Flächen experimentiert haben. Es ist eine Zusammenarbeit der Stadt Baden, Energiestadt und der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW).

Die Stadt begründet die Aktion mit ihren Klimazielen. Sie hat sich zum Ziel gesetzt, ihre energiebedingten Treibhausgasemissionen bis spätestens 2050 auf Netto-Null zu senken. Konsum ist laut Medienmitteilung eine wesentliche Quelle von CO2-Emissionen. Die Stadt will sich deshalb auch mit dem Konsum von Produkten und der Werbung dafür auseinandersetzen. Stadtammann Markus Schneider erklärt: «Werbung prägt das Stadtbild, macht aufmerksam und kann Freude auslösen. Aber sie kann auch Konsumdruck verstärken und öffentlichen Raum vereinnahmen.»

Die Aktion stösst auf scharfe Kritik von bürgerlichen Parteien, wie die CH-Media-Zeitungen berichten. FDP-Fraktionspräsident Maurizio Savastano kritisiert den Einsatz von Steuergeldern für diese «absurde Aktion». Die Mitte Baden bemängelt, dass Werbung von Beginn weg als Problem dargestellt werde. «Werbung ist Ausdruck von Wirtschaftsfreiheit, Unternehmergeist sowie einer aktiven Stadt und gehört nicht verteufelt», teilt die Partei mit. Die SVP spricht von «intellektueller Schlichtheit» der Klimaideologie. Alle drei Parteien verweisen auf die wirtschaftliche Bedeutung von Werbung für das lokale Gewerbe und Kulturschaffende. Die Grünen begrüssen das Projekt. Es rege auf kreative Weise zum Nachdenken an, ohne den moralischen Zeigefinger zu erheben.

Die Kosten für die Miete der Plakatflächen belaufen sich laut Medienmitteilung auf rund 13'000 Franken. Weitere Aufwände für Planung und Evaluation tragen die Projektpartner. Eine Umfrage begleitet das Experiment. (pd/cbe)